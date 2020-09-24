انتظام أعمال الكشف الطبى لطلاب هندسة وصيدلة المنيا (صور)

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، انتظام أعمال الكشف الطبي في يومها الثاني على التوالي على طلاب الجامعة المستجدين وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي أعلنته الجامعة لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.ويجرى الكشف الطبي، الخميس، بكليتي الصيدلة والهندسة على الطلاب في تخصصات الباطنة والأسنان والرمد وغيرها من التخصصات.من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة تشهد استقبال طلاب الكليات الجدد لاستلام أوراق الالتحاق للكليات المرشحين لها، لافتًا إلى أن فريق طلاب من أجل مصر والأخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبمَكاتب الكليات يقومون بتنظيم استقبال الدخول والانتظار للطلاب منعًا للتكدس والزحام خلال أعمال الكشف الطبي، فضلًا عن عرض فيديوهات تعريفية على شاشات العرض بصالات انتظار الطلاب، للتعريف بالجّامعة وأنشطتها المختلفة وحث الطلاب على المشاركة الفعالة بالأنشطة لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم.كان في استقبال الطلاب اليوم الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.وقدم عمداء الكليتين ترحابهم بالطلاب الجُدد، موصين بالعمل الجاد والاهتمام بدراستهم، والبعد عن الأفكار السلبية التي تحبط من عزيمتهم، ليكونوا خير سفراء مُمثلين عن أسرهم، ومشاركين بفعالية في خطة التنمية المستدامة لمصر مع ضرورة التأقلم على طبيعة الدراسة التي أصبح التعلم فيها بالشكل التكنولوجي الذي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعتمد على تقنيات العصر.