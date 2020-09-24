غرائب غرف العمليات في مصر.. مرضى ابتلعوا مسامير وسيراميك ومجوهرات

ــ 6500 جنيه في أمعاء شاب

- جزرة 15 سم في بطن مريض

ــ مسامير وقصافة ولاعة بمعدة مريض

ــ ملاعق وخواتم وسلاسل ذهبية

ــ مريض ابتلع سيراميك وطوب

ــ سلك معدني في عين بائع

ربما لن يتوقع أحدا أن تكون تلك واقعة حقيقية وحدثت بالفعل وذلك لغرابتها الشديدة، وعدم توقع حدوثها إذ أن ابتلاع شخص لجسم غريب ولكن صغير قد يكون مقبولا كنتاج سهو أو خطأ، أما ما حدث منذ أيام عند استخراج هاتف محمول من معدة أحد الأشخاص، بعد استقراره داخلها لمدة 7 أشهر كاملة، يعد بالأمر غير المألوف على الإطلاق بل والذي يصعب تصديقه أيضا.وكان مستشفى بنها الجامعي قد استقبل هذه الحالة في واقعة غريبة من الوقائع التي تتعرض لها أقسام الجراحات بالكشف عن أشياء غير مألوفة داخل أجسام البعض، والحقيقة أن تلك ليست المرة الأولى التي يكتشف بها الأطباء أجسام غريبة داخل أجسام المرضى، وتنجح الجراحات في استخراجها بأعجوبة.ففى بداية سبتمبر الجاري حدثت واقعة غريبة دارت تفاصيلها في مستشفى قصر العيني، حينما دُهش الأطباء بعثورهم على 6500 جنيه داخل معدة، وأمعاء أحد المرضى، ليفاجئ الطبيب عبد الرحمن مصطفى، مُعيد الجراحة العامة بقصر العيني، بدخول أحد الأفراد لغرفة الطوارئ في حالة إعياء، حيث كان يشكو من ألم شديد في البطن فضلًا عن أعراض تُشير إلى وجود انسداد في الأمعاء، حسب روايته.وقال مُعيد الجراحة العامة بقصر العيني "قمنا بإجراء أشعة له وتبيَّن وجود جسم غريب في الأمعاء، وعندما سألناه أخبرنا أنه قام بابتلاع بعض من الأموال"، موضحًا أنهم لم يتخيلوا على الإطلاق أن يكون المبلغ بهذا الحجم الذي عثروا عليه، لافتا إلى أنه وبعدما اجتمع فريق الأطباء لإجراء عملية استكشاف عاجلة لهذا المريض، ثم بعد مرور 4 ساعات داخل غرفة العمليات، كانت المفاجأة بعثورهم على مبلغ 6500 جنيه في 4 لفافات، اثنان منهم كانا في الأمعاء، والباقي في المعدة.وعن سبب إقدامه على هذا الفعل، قال الطبيب "لم يُبد لنا أي مبررات أو توضيح مُفصل عن أسباب إقدامه على هذا الفعل".جزرة كاملة دخلت عن طريق فتحة الشرج وتحركت إلى منطقة القولون بجسم أحد المرضى، كانت ضمن تلك الوقائع الغريبة التي تعرض لها الأطباء وبالفعل تم استخراجها كاملة من بطن المريض.بدأت الواقعة في ديسمبر الماضي بتعرض مريض بمحافظة قنا "65 عامًا" لنزيف حاد بالمستقيم لمدة 3 أيام، حينها فكّر المسن في حيلة لوقف هذا النزيف، فاستعان بجزرة وضع نصفها داخل فتحة الشرج ونصفها الآخر خارج الفتحة، لكن حيلته الغريبة من نوعها انقلبت إلى واحدة من المواقف الطريفة، فتحركت الجزرة إلى الداخل واستقرت في القولون، وحاول المريض وأقاربه استخراجها بواسطة عمل حقن شرجية وملينات لمدة يومين، ولكن الطريقة فشلت.ويروى الفريق الطبي الذى أجرى العملية، أن المريض جاء إلى العيادة يعانى من آلام شديدة بالبطن، وإمساك فتم عمل منظار قولون مباشرة للكشف عن الجسم الغريب، فتبين من التشخيص أن الجزرة طولها يصل 15 سم تبدأ من أعلى مكان في المستقيم، وتنتهي في القولون السيني "sigmoid colon" مع وجود تقرحات شديدة وتآكل في جدار القولون.و لفت الطبيب المعالج إلى وجود ثقب فى الجزء الأخير من القولون السيني مع تسرب للبراز بداخل البطن والتهاب في الغشاء البريتوني، فعمل على استخراج الجزرة، وتوصيل القولون بجدار البطن مؤقتا لحين استقرار الحالة، كما تم عمل غسيل للغشاء البريتوني."عثرنا على 39 مسمارًا وولاعة وقصافة داخل معدة مريض" هكذا يروي طبيب الجراحة عبد الرحمن مصطفى أنها ليست المرة الأولى، التي يُفاجئ فيها بالعثور على شيء غريب داخل أمعاء المريض، فسرعان ما استدعى قصة وقعت أحداثها قبل 3 أعوام داخل غرف العمليات قائلًا: "في إحدى المرات عثرت داخل بطن مريض على 39 مسمارًا وقصافة وولاعة".ومن وقائع استخراج الأشياء الغريبة من أمعاء المرضى لا يجب أن نغفل ما حدث في سبتمبر 2019 حين تمكن فريق طبي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، من استخراج عددًا من (الملاعق، والشوك)، وخواتم وسلاسل ذهبية من أمعاء مريض يعاني ضمورًا في المخ، فوصل المريض البالغ من العمر 20 عامًا إلى المركز، وهو يشكو آلامًا شديدة في البطن، وبالكشف الطبي بالمنظار والأشعة، وتبين وجود أجسام غريبة في المعدة، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية، بعدها خرج المريض من غرفة العمليات وحالته مستقرة، ولم يعرف السبب تحديدا وراء قيام المريض بهذه الواقعة إلى الآن.أما مستشفى أسيوط الجامعي فقد شهدت واقعة من أغرب حالات وجود أجسام غير مألوفة على الإطلاق، داخل جسم مريض، وذلك حين تم استخراج زلط،وسيراميك، وطوب، وأكياس بلاستيك من بطن مريض.و بدأت القصة باستقبال مستشفى أسيوط الجامعي، بقدوم مسن يبلغ الستين من عمره وبصحبته أحد أقربائه، يعاني من حالة من الانتفاخ، غير معروف سببها، شاكيًا من عدم القدرة على الإخراج لأسبوع كامل.وبعد إجراء الفحص الطبي له والأشعة المقطعية ظهر وجود أجسام غريبة في القولون، ووجود كمية كبيرة جدًا من الزلط والطوب والأكياس البلاستيك والسيراميك، مما أدى إلى انسداد في الأمعاء وانتفاخ، ليقرر عندئذ الأطباء عمل فتحة من القولون لإخراج الأجسام الغريبة وغلقها من خلال عملية جراحية، ومثلت حالة المريض مفاجأة غير متوقعة لكل أعضاء الفريق الطبي المكون من3 أطباء، ولكن كان الهدف الشاغل الأول هو التعامل السريع معها من أجل إنقاذ المريض من أي مضاعفات أخرى، وهو ماتم بالفعل.واتضح من خلال البحث في تاريخ المريض أنه يعاني من مرض نفسي منذ 30 عامًا وهو ما جعله يقوم بهذا الأمر، وسط غياب الإشراف الأسرى ودون علم من ذويه، فقد كان فى حالة غياب عن الوعي بالمحيط الذي يعيش فيه عندما جاء للمستشفى.واقعة أخرى شهدتها محافظة بورسعيد، وقت أن تمكن فريق طبي بمستشفى الرمد التخصصي، من استخراج سلك معدني من داخل عين "بائع متجول"، حيث تعرض البائع لإصابة خطيرة بالعين تسببت في حدوث نزيف، وكانت العين كاملة مهددة بالضياع.من جهته كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، أنه في الكثير من الأحيان، يتعرض بعض الأشخاص لابتلاع أجسام غريبة تختلف أنواعها ما بين المواد المعدنية والورقية والحادة وغيرها، مؤكدًا أن ذلك يعرض هؤلاء إلى أضرار صحية جسيمة، ويؤكد أن الحالة الصحية للشخص المصاب بابتلاع أي جسم غريب تتوقف على حسب المادة التي دخلت إلى جسده.واستطرد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أنه إذا ابتلع الشخص مادة حادة يصاب بتقرحات في المعدة إذا كان حجمها صغير، بينما إذا كان حجمها كبيرًا فمن الممكن أن تؤدي إلى ثقوب بجدار المعدة والأمعاء وهذا بنسبة كبيرة يؤدي إلى الوفاة، بينما إذا جرى ابتلاع مادة ورقية كالنقود فقد يصاب الشخص بانسداد معوي، وتلك الحالة يمكن علاجها بعملية جراحية.