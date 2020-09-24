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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نفاق أردوغان.. حارب الأسد وأبرم صفقات نفطية سرية مع سوريا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:26 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" أن وثائق شبكة إنفاذ الجرائم المالية "US FinCEN" الأمريكية، كشفت نفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخداعه للعالم، ففي الوقت الذي دعم الجماعات الارهابية في سوريا للاطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، وكلف شركات تابعة له لإبرام صفقات البترول مع سوريا رغم الحظر الدولي.

وقالت الصحيفة إن وثائق شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) الامريكية، التي تم تسريبها مؤخرًا أن أكبر شركة بتروكيماويات تركية "Petkim"، قد انخرطت في أعمال نفطية سرية مع سوريا من خلال شركتها "PetroKim"، وتعاونت مع شركتين أخريين "Milenyum وBlue Energy"، بين مارس 2010 ويناير 2016.

وبدأ انكشاف تورط تركيا في صفقات النفط السرية والتي كشفت وجه أردوغان الآخر للعالم بحادث بحري مميت في يناير 2019 في مضيق كيرتش قبالة ساحل القرم، حيث قتل 20 شخصًا في انفجار عندما نقل طاقما ناقلتين غاز مسال من سفينة إلى أخرى في وسط البحر.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقات كانت تتم دون علم الحكومة السورية وبطرق غير مشروعة، حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ من تحديد موقع 14 بحارًا فقط، بعد أن ألغت كلتا السفينتين المحملة ببضائع غير مشروعة تنشيط أنظمة التتبع الخاصة بهما لتجنب اكتشافهما من قبل السلطات، وكان معظم الضحايا العشرين من المواطنين الأتراك والهنود.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضتا عقوبات على جميع أنشطة استيراد وشراء ونقل النفط والمنتجات البترولية من وإلى سوريا.

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