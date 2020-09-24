جامعة الوادي الجديد تعلن عن مواعيد الكشف الطبي لطلابها الجدد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.و أشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب، ولضمان تهيئة المناخ للطلاب أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب، ولضمان تهيئة المناخ للطلاب وأولياء الأمور أثناء إجراءات الكشف الطبي، وشدد على ضرورة التزام كافة الطلاب الجدد المتقدمين لإجراء الكشف الطبي بارتداء الكمامة.ومن جانبه، أوضح السيد مدحت خليل، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية التربية سيكون السبت 3 أكتوبر المقبل بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، ويوم الأحد 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس وبمقر الجامعة بمدينة موط بالداخلة لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.ويوم الاثنين 5 أكتوبر لطلاب كليتي التربية الرياضية والعلوم بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، وتم تحديد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر لطلاب كليتي الطب البيطري، والزراعة بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.وأضاف أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 أكتوبر، ليكون لتخلفات الطلاب عن الكشف الطبي بكليات الجامعة الست، بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، ومقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرةأولياء الأمور أثناء إجراءات الكشف الطبي، وشدد على ضرورة التزام كافة الطلاب الجدد المتقدمين لإجراء الكشف الطبي بارتداء الكمامة.ومن جانبه، أوضح السيد مدحت خليل، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية التربية سيكون السبت 3 أكتوبر المقبل بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، ويوم الأحد 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس وبمقر الجامعة بمدينة موط بالداخلة لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.ويوم الاثنين 5 أكتوبر لطلاب كليتى التربية الرياضية والعلوم بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، وتم تحديد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر لطلاب كليتي الطب البيطري، والزراعة بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.واضاف أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 أكتوبر، ليكون لتخلفات الطلاب عن الكشف الطبى بكليات الجامعة الست، بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، ومقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.