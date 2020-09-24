رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعلن عن مواعيد الكشف الطبي لطلابها الجدد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:59 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
طباعة
أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.

و أشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب، ولضمان تهيئة المناخ للطلاب أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب، ولضمان تهيئة المناخ للطلاب وأولياء الأمور أثناء إجراءات الكشف الطبي، وشدد على ضرورة التزام كافة الطلاب الجدد المتقدمين لإجراء الكشف الطبي بارتداء الكمامة.

ومن جانبه، أوضح السيد مدحت خليل، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية التربية سيكون السبت 3 أكتوبر المقبل بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، ويوم الأحد 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس وبمقر الجامعة بمدينة موط بالداخلة لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.

ويوم الاثنين 5 أكتوبر لطلاب كليتي التربية الرياضية والعلوم بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، وتم تحديد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر لطلاب كليتي الطب البيطري، والزراعة بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.

وأضاف أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 أكتوبر، ليكون لتخلفات الطلاب عن الكشف الطبي بكليات الجامعة الست، بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، ومقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة
أولياء الأمور أثناء إجراءات الكشف الطبي، وشدد على ضرورة التزام كافة الطلاب الجدد المتقدمين لإجراء الكشف الطبي بارتداء الكمامة.

ومن جانبه، أوضح السيد مدحت خليل، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية التربية سيكون السبت 3 أكتوبر المقبل بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، ويوم الأحد 4 أكتوبر لطلاب كلية الآداب بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس وبمقر الجامعة بمدينة موط بالداخلة لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.

ويوم الاثنين 5 أكتوبر لطلاب كليتى التربية الرياضية والعلوم بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة، وتم تحديد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر لطلاب كليتي الطب البيطري، والزراعة بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة، وباريس، وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.

واضاف أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 أكتوبر، ليكون لتخلفات الطلاب عن الكشف الطبى بكليات الجامعة الست، بمقر كلية التربية لطلاب الخارجة وباريس، ومقر الجامعة بمدينة موط لطلاب الداخلة، وبلاط، والفرافرة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 138 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات