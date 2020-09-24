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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات «النواب» في بني سويف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:11 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
كريمة أبوزيد
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حصلت "الدستور" على أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن محافظة بني سويف والتي تضم كلا من "على بدر، وعبدلله على مبروك، وطاهر الأزهرى، وحمدى سعد، ومنى عبدلله، سهام بشاى، سناء السعيد القاضى، عبير جمال".

وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢ و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.

وتجري انتخابات المرحلة الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتجري الإعادة بالداخل ايام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج ايام الاحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

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