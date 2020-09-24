مي كرم جبر: الرئيس السيسي حوّل أحلام الشباب لواقع نعيشه

قالت مي كرم جبر، المرشحة لمجلس النواب المقبل، ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إن في الأزمنة الماضية كان يمثل ملف الشباب عبء ثقيل على الحكومات المختلفة، سواء بربط التعليم بسوق العمل أو البطالة أو الإسكان وغيرها من الملفات، التي أنهكت قوى حكومات كثيرة.وأضافت مي جبر في حديثها لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع في الوقت الحالي برؤيته الحكيمة أن يحول ملف الشباب إلى طاقة بناء هائلة، من خلال السعي لتطوير التعليم بمراحله المختلفة، وتوطين سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية التي تستوعب آلاف الشباب بشكل دوري منتظم، بالإضافة لتأسيس كيانات تحتوي طاقات وأفكار الشباب، وتضع خطط زمنية قابلة للتنفيذ.وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي حقق المعادلة الصعبة في ربط أحلام الشباب بآليات التنفيذ على أرض الواقع، ودمجهم كطرف فى تنفيذها.. مُستكملة: "نحن محظوظون جدا بمعايشة هذه التجربة، ودورنا فى المرحلة القادمة هو المساهمة فى توسيع نطاقها حتى تشمل المزيد من شرائح الشباب ويصبح لدينا أجيال كاملة عاصرت هذه التجربة الفريدة عن قرب".