تنفيذ 2746 مشروعا تنمويا بتضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، تنفيذ 2746 مشروعا تنمويا متمثل في قروض حسنة، وتسليم مواشي للحالات المستحقة من خلال المديرية للأسر الأكثر احتياجا، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.وأكد المديرية، أن اختيار المستحقين جاء من خلال عمل مسح اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.