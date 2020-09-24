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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دبي تقود انخفاض معظم بورصات الخليج مع ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:34 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
وكالات
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أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الخميس، فيما تلقت بورصة دبي أكبر ضربة من خسائر للأسهم العقارية، بعد يوم من إعلان الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الإمارات أمس الأربعاء 1083 حالة جديدة، فيما تعزو السلطات الارتفاع الأحدث في الإصابات لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي 1.5 بالمئة بفعل تراجع سهم إعمار العقارية 2.4 بالمئة وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.9 بالمئة وانخفاض سهم الدار العقارية 1.5 بالمئة.

وسجلت الإمارات 87530 إصابة و406 حالات وفاة بكوفيد-19 حتى الآن، ولا تكشف حكومة الدولة التي تتألف من سبع إمارات عن أماكن حدوث الإصابات أو الوفيات.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 0.9 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة.

لكن سهم أسمنت نجران ارتفع 9.9 بالمئة بعد أن أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 0.75 ريال للسهم وكانت البورصة السعودية مغلقة في عطلة أمس.

ونزل مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة على المؤشر.

وخفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية: تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8236 نقطة.
أبوظبي: خسر المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4467 نقطة.
دبي: هبط المؤشر 1.5 بالمئة إلى 2252 نقطة.
قطر: استقر المؤشر عند 9788 نقطة.
البحرين: استقر المؤشر عند 1450 نقطة.
سلطنة عمان: ربح المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 3627 نقطة.
الكويت: تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6222 نقطة.

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