سفير مصر بالكويت يكرم أبناء الجالية أوائل الثانوية الكويتية

أقام سفير مصر لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس، حفلًا؛ لتكريم الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسى 2019 - 2020.وأشاد القونى - في كلمة له خلال الاحتفال، الذي أقيم بمقر المكتب الثقافي المصري في الكويت بمنطقة الجابرية؛ وذلك بحضور رئيس البعثة القنصلية لدى الكويت السفير هشام عسران، والملحق الثقافي في الكويت الدكتور عماد حشيش - بما حققه الطلبة المصريون من نتائج متميزة فى الثانوية العامة الكويتية، وحصولهم على العديد من مراكز الصدارة في قائمة الأوائل، سواء بالنسبة لشعبة العلمي، أو الأدبي أو التعليم الديني.وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن شكره للسلطات الكويتية، ممثلة فى وزارة التربية على ما تقدمه من دعم للطلاب المصريين بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عما تقدمه وزارة التعليم العالي من منح للدراسة فى جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقى، لبعض الطلبة المصريين المتميزين؛ وذلك فى إطار برنامج التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، وما تمثله هذه المنح من حافز يدفع الطلاب إلى مزيد من التفوق والنجاح.كما أشاد القوني بدور المنظومة التعليمية بالكويت والقائمين عليها، بما فيها الكوادر التعليمية المصرية، فيما حققه الطلاب الأوائل الكويتيين والمصريين من إنجاز، مثمنا في الوقت نفسه دور المعلم المصرى المقدر فى الكويت.وطالب سفير مصر لدى الكويت أبناءه الطلاب، ببذل مزيد من الجهد، للحفاظ على ما وصلوا إليه من مكانة متميزة، تعكس ما قدموه وأسرهم من جهد وعمل خلال السنوات الماضية، ليصبحوا نماذج مضيئة للمواطن المصرى وجسورًا للتواصل مع بلادهم.ومن جانبه، هنأ الملحق الثقافي في الكويت الدكتور عماد حشيش،في كلمة له خلال الاحتفال، الطلبة الأوائل بنجاحهم وتفوقهم، مؤكدا أن نجاحهم في الثانوية العامة هو مجرد بداية لهم لاستكمال مسيرة النجاح من خلال التعليم الجامعي.