ترتيبات لعقد مؤتمر استثماري بين السودان وبريطانيا

أعلن عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني المكلف، أن هناك ترتيبات تجري لعقد مؤتمر تجاري استثماري بين السودان والمملكة المتحدة تشارك فيه القطاعات الحيوية في البلدين.واختتم عمر قمر الدين، زيارته إلى المملكة المتحدة بلقاء هاريت بولدوين وزيرة الشؤون الإفريقية السابقة، حيث تناول اللقاء سير العلاقات الثنائية بين البلدين.ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن هاريت قولها إن البرلمان البريطاني يتابع التطورات الإيجابية فى السودان بعد التغيير، وسيناقش موضوع دعم عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية، ودعم قطاع التعليم، مؤكدة أن المملكة المتحدة مهتمة بالدخول في شراكة طويلة الأجل مع السودان في المجال التجاري والاقتصادي والتعاون في مواجهة التحديات التي تهم البلدين والإقليم.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف عن شكره لهاريت على اهتمام البرلمان البريطاني بالشأن السوداني ومتابعتها لتطورات الأوضاع بالسودان، وقدم شرحا بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام الشامل واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتشكيل الهيئة التشريعية.وعبر وزير الخارجية السوداني عن رغبة السودان في الدخول فى شراكة فاعلة مع مؤسسات التعليم البريطانية، مؤكدا أهمية إقامة شراكة تجارية واقتصادية طويلة الأجل عبر الاستفادة من الموارد التي يزخر بها السودان.