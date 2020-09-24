الصين: لائحة الكيانات غير الموثوقة لا تستهدف دولة أو شركة محددة

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن لائحة بكين حول قائمة الكيانات غير الموثوقة لا تستهدف أية دولة أو شركة محددة.وقال قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، في تصريح، اليوم الخميس: "إن إدراج الشركات في القائمة يعتمد على ممارساتها، وإن الصين لم تحدد شركات لإدراجها في القائمة مسبقا"، مضيفا أن آلية عمل القائمة سوف تتبع اللائحة بحزم، وسوف ينفذ العمل في هذا الصدد بجدية وبطريقة قانونية وحكيمة.وتابع "فنغ": "الحكومة الصينية تلتزم بتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، وموقفها بخصوص حماية الحقوق والمصالح المشروعة لكيانات السوق المختلفة لن يتغير"، مشيرا إلى أن الكيانات الأجنبية الأمينة التي تلتزم بالقانون لا يجب أن تقلق.وأصدرت وزارة التجارة الصينية، السبت الماضي، لائحة حول الكيانات غير الموثوقة، ودخلت حيز التنفيذ فور نشرها.