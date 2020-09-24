سقوط قتيلين بطعنة مطواة وإلقاء جثة الثاني بالشارع في عين شمس (صور)

شهدت منطقة عين شمس جريمتي قتل، اليوم الخميس، بسبب خلاف على أولوية المرور بشارع العشرين، تعرض المجني عليه الأول للطعن بمطواة، والثاني للذبح.تلقت مديرة أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة عين شمس بورود بلاغ من شرطة النجدة، مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثر على جثتي شابين في العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثاني، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين، قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار من مكان الحادث، فاستدرج شقيق المجني عليه الأول شقيق المتهم بمكالمة، وعندما حضر إلى مكان الواقعة طعنه بسكين، وأرداه هو الآخر قتيلا وتمكن من الهرب.وكشف شهود عيان عن أن أشقاء القتيل "سيد"، 26 سنة، تم خطفه وذبحه وإلقاء جثته بجوار صندوق قمامة على أيدي المتهمين، للثأر لشقيقهم القتيل "مصطفى" الذي قتله المتهم الأول "محمد الأسود" شقيق المجنى عليه الأول.وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.