ميناء دمياط يستقبل أولى سفن الحاويات للخط الملاحي الكوري «HMM»

قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وليد عوض، إن الميناء استقبل سفينة الحاويات "HYUNDAI NEW YORK" التابعة لخط HMM الكوري الجنوبي في أولى رحلاتها للموانئ المصرية قادمة من ميناء جنوة الإيطالي، موضحا أن السفينة يبلغ طولها 293 مترًا وعرضها 40 مترًا وبغاطس 12.5 متر، وتبلغ حمولتها الكلية حوالى 71 ألفا و786 طنا وحمولتها القصوى حوالي 12 ألف حاوية مكافئة.وأضاف عوض، في تصريح له اليوم الخميس، أن ذلك يعد تتويجًا للمفاوضات والمباحثات التي تمت بين وزير النقل المهندس كامل الوزير، وقيادات الخط الملاحي HMM الكوري والتي عقدت على هامش انتخابات المنظمة البحرية الدولية في لندن ايذانًا لدخول سفن الخط الملاحي للموانئ المصرية لأول مرة.وأشار إلى أن السفينة قامت بتفريغ وشحن 391 حاوية مكافئة ومن المقرر أن تغادر متجهة إلى ميناء جدة السعودي، مضيفا أن اختيار الخط الملاحى HMM الكوري لميناء دمياط في أولى رحلات سفنه للموانئ المصرية يأتي تأكيدًا على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع مثل هذه النوعية من سفن الحاويات العملاقة وخاصةً بعد الجهود التي بذلته الهيئة لتعميق الممر الملاحي ليصل إلى غاطس 16 مترًا وحوض الدوران إلى 15.50 متر لتتوافق مع غاطس أرصفة محطة الحاويات الحالية.ونوه بأن ذلك يعد إضافة لخدمة المشروعات المستقبلية بالميناء مما سيعزز القدرة التنافسية لمحطة الحاويات وجهود تطويرها، حيث ستكون جاهزة لاستقبال سفن الحاويات الأحدث والأكبر حجمًا وهو الأمر الذي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على انتظام الخطوط الملاحية المتعاملة مع الميناء وجذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة.