تكريم أوائل طلاب المراحل الأزهرية في الإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، في حفل تكريم أوائل الطلاب بالمراحل الأزهرية المختلفة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202019، والذي تقيمه منطقة الإسكندرية الأزهرية، بالمدينة الشبابية بأبي قير، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.ونقل السكرتير العام المساعد تهنئة وتحية محافظ الإسكندرية للطلاب الأوائل ولجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده معهم، مؤكدًا على أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة.وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستكم الجامعية.حضر الاحتفال؛ الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، والدكتور أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للتعليم.