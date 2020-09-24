«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

صدر حديثًا عن دار المثقف للنشر والتوزيع ديوان "أنا مسلم.. أنا مسيحي" للشاعر مينا ناصف.الديوان هو مجموعة من القصائد الصوفية باللهجة العامية المصرية، ويستهل الشاعر ديوانه بقصيدة كتب بعضها على الغلاف الخلفي تحت عنوان "أبانا الذي"، ويقول فيها مينا ناصف.."أبانا الذي"ف عنيكي تجلىيتقدس ننك"أبانا الذي" قالي لي: "اقرأ"ف قلت أنا أول حرف منك.وعن الكتاب قال مينا ناصف: أنا مسلم أنا مسيحي تجربة شعرية صوفية مغايرة وغير معتادة حيث العامية تعانق الفصحى والقبطية.أما مينا ناصف فهو شاعر وكاتب مسرحي.. رئيس تحرير سابق لمجلة إضاءات ومؤسس سلسلة "مسرحيات مصرية للجيب".