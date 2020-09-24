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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: تحركات ما يسمى بـ «استقلال تايوان» محكوم عليها بالفشل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:23 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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قال تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الخميس، إن التحركات الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في جزيرة تايوان، للسعي إلى ما يسمى "استقلال تايوان" محكوم عليها بالفشل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، في تصريح اليوم، تعليقا على التدريبات الأخيرة لطائرات جيش التحرير الشعبي الصيني في المجال الجوي فوق مضيق تايوان:" إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإن التدريبات أظهرت عزم جيش التحرير الشعبي وقدرته على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وتستهدف هذه التدريبات، التدخل الأجنبي وعددا ضئيلا من الانفصاليين الداعيين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" وأنشطتهم".

وتابع "تان" أن "سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي دأبت بشكل متكرر على العداء والمواجهة عبر مضيق تايوان، وشاركت في استفزازات تسعى إلى ما يسمى "استقلال تايوان"، متجاهلة سلامة ورفاه أبناء الوطن في تايوان"، مشددا على أن مثل هذه التحركات لن تؤدي إلا إلى تهديد السلام والاستقرار عبر المضيق ومحكوم عليها بالفشل.

وأشار إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني سوف يتغلب بحزم على أية محاولة من جانب الانفصاليين الداعين، إلى ما يسمى "استقلال تايوان" لفصل تايوان عن الصين تحت أي مسمى وبأية وسيلة، وسيحمي الوحدة الوطنية بأي ثمن.

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