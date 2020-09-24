رئيس وزراء السودان يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلاده

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالدور المهم والداعم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببلاده.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن حمدوك التقى مع سلفا رامشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.من جهته، أعرب رامشاندران عن تقديره البالغ للشعب السوداني الذي نجح في التغيير باتباع الوسائل السلمية والدور الفاعل للشباب والمرأة في إنجاح الثورة.