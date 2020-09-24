بوتين: فترة جائحة كورونا في روسيا تمر بيسر أكثر من الدول الأخرى

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن فترة جائحة "كورونا" المستجد مرت في روسيا بليونة ويُسر أكثر من الدول الأخرى.وقال بوتين، خلال لقاء اليوم مع رؤساء الأقاليم الروسية بعد فوزهم بالانتخابات المحلية التي جرت في شهر سبتمبرالجاري: "أريد النظر إلى أن هذه الفترة الصعبة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، نحن نمر فيها بليونة أكثر من دول أخرى".وأضاف الرئيس الروسي: "إن دولا أخرى تفرض قيودًا جديدة صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن الوضع في روسيا أفضل كما نرى".وتابع بوتين: "بالفعل الوضع لدينا أفضل بسبب اتخاذنا التدابير اللازمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة".يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الجهود المبذولة في روسيا من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن نظام الرعاية الصحية في روسيا مستعد لمواجهة الجائحة.