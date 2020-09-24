لوكاشينكو يشيد بالرئيس الصيني لدعمه بيلاروسيا خلال فترة الاحتجاجات

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، عن امتنانه وتقديره لنظيره الصيني، شي جين بينج، على دعمه مينسك خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من اضطرابات داخلية.وأكد لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع السفير الصيني لدى مينسك توي تشي مينج، أن بيلاروسيا ستظل دائمًا صديقة للصين، التي أبدت قلقها بالوضع الذي تشهده مينسك حاليًا، حسبما أوردت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية.كما أثنى لوكاشينكو على الخدمات العظيمة التي بذلها الدبلوماسي الصيني في سبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير بين الجانبين.وطالب الرئيس البيلاروسي توي تشي، بنقل أطيب عبارات الشكر والامتنان للرئيس الصيني نظرًا للدعم الذي يقدمه لبيلاروسيا دائمًا خاصة في الفترة الأخيرة.وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الماضي.