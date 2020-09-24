محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء طريق بمحور ٣٠ يونيو

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة.وأكد المحافظ أن إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصادي والصناعى لمدينة بورسعيد.وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، من أجل سرعة الانتهاء منه نظرا لما يمثله من أهمية كبرى للمنطقة الصناعية، وأن هناك متابعة من جانب الأجهزة التنفيذية لسير العمل بها، وهو ما يعد نقلة لمنظومة الخدمات بالمنطقة.