رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المرج التعليمية» تكرم أوائل الشهادات العامة على مستوى الإدارة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:23 م
أوائل الشهادات العامة
أوائل الشهادات العامة
نورهان عبدالرحمن
طباعة
نظمت إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة للشهادات العامة "الثانوية العامة - الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية -الشهادة الإعدادية"، كما تم خلال الاحتفالية تكريم قيادات الإدارة ومديرى مدارس الطلبة المتفوقين، والمشاركين في الحفل، وذلك تحت رعاية محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف الدكتور سعيد عبدالله، مدير عام الإدارة، وإبراهيم سعد، وكيل الإدارة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات التي شاركت فيها مدارس الإدارة، وتم إهداء درع الإدارة إلى مدير المديرية تقديرا لدوره فى دعم العملية التعليمية بالقاهرة، والتي تسلمتها نيابة عنه منيرة أسامة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ونقلت تحيات وتقدير وكيل أول الوزارة وتمنياته بالتوفيق للطلبة والمعلمين والعاملين والقيادات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

«الصحة»: 138 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات