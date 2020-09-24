«المرج التعليمية» تكرم أوائل الشهادات العامة على مستوى الإدارة

نظمت إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة للشهادات العامة "الثانوية العامة - الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية -الشهادة الإعدادية"، كما تم خلال الاحتفالية تكريم قيادات الإدارة ومديرى مدارس الطلبة المتفوقين، والمشاركين في الحفل، وذلك تحت رعاية محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف الدكتور سعيد عبدالله، مدير عام الإدارة، وإبراهيم سعد، وكيل الإدارة.وتضمن الحفل العديد من الفقرات التي شاركت فيها مدارس الإدارة، وتم إهداء درع الإدارة إلى مدير المديرية تقديرا لدوره فى دعم العملية التعليمية بالقاهرة، والتي تسلمتها نيابة عنه منيرة أسامة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ونقلت تحيات وتقدير وكيل أول الوزارة وتمنياته بالتوفيق للطلبة والمعلمين والعاملين والقيادات.