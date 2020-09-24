«يُريدون الفتنة».. حقيقة مظاهرات الجماعة الإرهابية

بكل عزم تحاول وتجاهد جماعات الإخوان الإرهابية، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحريض الشعب المصري ضد حكومته، من خلال منشورات مُفبركة تدعو بها المواطنين للنزول غدًا الجُمعة لتنظيم ثورة إخوانية جديدة، بعدما فشلوا في 20 سبتمبر الماضي من تنظيم ثورتهم التي دعا لها الهارب الأاجير محمد على من خلال عدة فيديوهات نشرها على صفحته الخاصة على الفيس بوك للتظاهر في الشوارع والميادين؛ ولكن دون تلبية أحد من الشعب المصري.وتقول الجزيرة عبر صفحتها على الفيس بوك: «جُمعة غضب تُشبه ثورة يناير.. دعوات لاستكمال المظاهرات في مصر»، وادعت أنَّ هاشتاج «جمعة الغضب 25 سبتمبر» يتصدر قائمة التفاعل على تويتر من مصر، داعيا لاستكمال مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، والتي فشلت الجماعات في تنظيمها.وأظهرت التفاعلات على هاشتاج «جمعة الغضب 25 سبتمبر»، أنَّه يتم نشرها من خلال صفحات وهمية تم إنشاؤها من قِبل جماعات الإخوان، بهدف نشر الفوضى والخراب بين المصريين.وكان المقاول محمد على نشر عدة فيديوهات سابقًا، يحرض من خلالها المصريين على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، وزعم أنه سيبقى فى الشارع، مثلما سيبقى المتظاهرون فى الشارع حتى يكون مثلهم، ولكن لم يلب أحد من الشعب المصري طلبه بالنزول نهائيًا.