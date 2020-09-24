«وصفة سحرية» لكسب جاذبية معز مسعود

«ألعب رياضة»

«لسان حلو»

«خليك طموح»

«خليك شيك في نفسك»

أثار نبأ ارتباط الداعية معز مسعود بالفنّانة حلا شيحة جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غياب أحد الطرفين لنفي أو تأكيد الخبر. حيث نشرت عدد من المواقع الإخبارية، أنباء زواجه من الفنانة حلا شيحة، ليكون بذلك هو الزواج الرابع له.وتساءل البعض عن السبب وراء انجذاب الجميلات للداعية معز مسعود، حيث سبق له الزواج من الفنانة شيري عادل، واليتيوبر بسنت نور الدين، في هذا التقرير نقدم "الوصفة السحرية" لكي تكتسب جاذبية الداعية معز مسعود.يتميز الداعية معز مسعود بقوام ممشوق، وهذا نتاج المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، الأمر الذي يجعله جذابًا للفتيات.يتمتع الداعية معز مسعود، بلسان لبق، يساهم بشكل كبير في إقناع الغير بسهولة، خاصة في الأمور التي تخص الدين.عمليًا يعتبر الداعية معز مسعود من الشخصيات الناجحة في العمل، فلديه شركة الإنتاج الخاص، بالإضافة إلى دوره في التوعية الدينية.يتمتع الداعية معز مسعود بشكل مقبول ووسامة، بالإضافة إلى ذوقه في اختيار الملابس، الأمر الذي يجعل الفتيات تنجذب إليه.