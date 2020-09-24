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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«وصفة سحرية» لكسب جاذبية معز مسعود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:29 م
معز مسعود
معز مسعود
إسلام جمال
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أثار نبأ ارتباط الداعية معز مسعود بالفنّانة حلا شيحة جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غياب أحد الطرفين لنفي أو تأكيد الخبر. حيث نشرت عدد من المواقع الإخبارية، أنباء زواجه من الفنانة حلا شيحة، ليكون بذلك هو الزواج الرابع له.

وتساءل البعض عن السبب وراء انجذاب الجميلات للداعية معز مسعود، حيث سبق له الزواج من الفنانة شيري عادل، واليتيوبر بسنت نور الدين، في هذا التقرير نقدم "الوصفة السحرية" لكي تكتسب جاذبية الداعية معز مسعود.

«ألعب رياضة»
يتميز الداعية معز مسعود بقوام ممشوق، وهذا نتاج المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، الأمر الذي يجعله جذابًا للفتيات.

«لسان حلو»
يتمتع الداعية معز مسعود، بلسان لبق، يساهم بشكل كبير في إقناع الغير بسهولة، خاصة في الأمور التي تخص الدين.

«خليك طموح»
عمليًا يعتبر الداعية معز مسعود من الشخصيات الناجحة في العمل، فلديه شركة الإنتاج الخاص، بالإضافة إلى دوره في التوعية الدينية.

«خليك شيك في نفسك»
يتمتع الداعية معز مسعود بشكل مقبول ووسامة، بالإضافة إلى ذوقه في اختيار الملابس، الأمر الذي يجعل الفتيات تنجذب إليه.

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