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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:31 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل 5 قضاة إلى وظائف غير قضائية تعادل درجات وظائفهم، بعد حكم تأديب صادر ضدهم في وقت سابق، من مجلس تأديب القضاة.

وأصدر الرئيس القرار رقم 517 لسنة 2020 بنقل على صلاح محمود على - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسوان الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 518 لسنة ۲۰۲۰ بنقل سامح محمود سعيد الدسوقي - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 519 لسنة ۲۰۲۰ بنقل أحمد محمد حمدى رشاد عبدالرازق- المستشار بمحكمة استئناف قنا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التضامن الاجتماعي، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس أيضًا رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲۰ بنقل محمد سراج الدين أنور عمارة- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرار رقم ٥٢١ لسنة ۲۰۲۰ بنقل أشرف زكريا أحمد زهران- الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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