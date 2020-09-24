«فراج»: القائمة الوطنية تضمن تمثيل كل الفئات في البرلمان

قالت الدكتورة سلوى فراج، أمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن القائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر» تضم في تكوينها سياقا مجتمعيا وسياسيا توافقيا في إطار بيئة تشريعية متوازنة، من خلال خوضها انتخابات مجلسين يمثلا ذراعا السلطة التشريعية القوية.وأضافت "فراج" في تصريحات لـ«الدستور» أن القائمة الوطنية تعمل خلال تشكيلها على ضمان التوازن والشمولية لكل الأطر الحزبية الفاعلة في الواقع السياسي المصري، المواكب للنهضة المصرية الشاملة، بهدف أن تتوافر للقائمة مقومات النجاح، فهي تشمل كافة قطاعات وفئات المجتمع المصري، ودفعها بالشباب لمواقع القيادة والتشريع لصياغة الحاضر والمستقبل بصورة قوية، في دولة تمتلك أدوات ومقومات قوتها القومية، وبما يؤهلهم للوقوف بثبات وثقة في صف القيادة السياسية الصادقة القوية.وأضافت القيادية بحزب «مستقبل وطن» أن القائمة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، وذلك سيرًا على نهج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، وحرصه على تواجدها في مواقع اتخاذ القرار، وخريطة المواقع التشريعية والتنفيذية الهامة، مع ضمان تمثيل عادل للإخوة الأقباط شركاء الوطن، الحريصين على نهضة وطنهم، في إطار تمتعهم بكافة الحقوق الحقوق والواجبات فيه.