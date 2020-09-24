تعيين نشأت مرسى رئيسًا تنفيذيًا لـ«مصر للأسمنت المسلح»

أقرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قرار دمج شركات القاهرة للمقاولات، ورولان للمقاولات، وشركة مصر للأسمنت المسلح في كيان واحد تحت مسمى شركة مصر للأسمنت المسلح خلال عقد عموميات الشركات، اليوم.وتولى المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للكيان الجديد، شركة مصر للأسمنت المسلح عقب قرار دمج الشركات رسميًا، اليوم.وأسهم "مرسي" في زيادة إيرادات شركة القاهرة للمقاولات العامة، ومضاعفة حجم الأعمال التي حصلت عليها الشركة خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى حل الأزمات التي واجهتها الشركة مما رشحه لمنصب الرئيس التنفيذي للكيان الجديد.