رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة السودانية»: لا إصابات جديدة بكورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:36 م
كورونا السودان
كورونا السودان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وشفاء 4 حالات.

وهذا هو الإعلان الأول من وزارة الصحة الاتحادية عن عدم تسجيل أي إصابات في كل ولايات السودان، منذ بدء تسجيل معدلات المرض في مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بين 595 عينة تم فحصها.

وبقى العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان عند 13 ألفًا و577 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصًا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

موضوعات متعلقة

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

«النقل» تنفى غلق محطات المترو غدًا

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

مصطفى أبو مسلم: «كدمة في جسد العالم» يتناول مشكلة الاغتراب النفسي

«ذاكرة الوطن» يحيي ذكرى الزعيم طلعت حرب