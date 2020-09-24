برلمانى يطالب بإطلاق اسم الشهيد محمد عفت القاضى على مدرسة بالمنوفية

قال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه تقدم بطلب إلى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد عفت القاضي على إحدى مدارس سرس الليان تخليدًا لذكراه.وأوضح النائب- في بيان اليوم- أنه طالب وزير العدل بسرعة تطبيق الأحكام النهائية بالإعدام على المتسببين في استشهاد المقدم محمد عفت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن أثناء هروبهم من سجن طرة.وكان العشرات من قيادات مديرية أمن المنوفية واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية، وأهالي سرس الليان وأصدقاء الشهيد، شيعوا جثمان الشهيد مقدم محمد عفت القاضي، شهيد وزارة الداخلية إلى مقابر العائلة في مدينة سرس الليان.