رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانى يطالب بإطلاق اسم الشهيد محمد عفت القاضى على مدرسة بالمنوفية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:34 م
النائب أسامة شرشر
النائب أسامة شرشر
ولاء القاضى
طباعة
قال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، إنه تقدم بطلب إلى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد عفت القاضي على إحدى مدارس سرس الليان تخليدًا لذكراه.

وأوضح النائب- في بيان اليوم- أنه طالب وزير العدل بسرعة تطبيق الأحكام النهائية بالإعدام على المتسببين في استشهاد المقدم محمد عفت ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن أثناء هروبهم من سجن طرة.

وكان العشرات من قيادات مديرية أمن المنوفية واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية، وأهالي سرس الليان وأصدقاء الشهيد، شيعوا جثمان الشهيد مقدم محمد عفت القاضي، شهيد وزارة الداخلية إلى مقابر العائلة في مدينة سرس الليان.

موضوعات متعلقة

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع لارتفاع الدولار

تفاصيل تعرض مصرى للطعن فى السعودية

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

مصطفى أبو مسلم: «كدمة في جسد العالم» يتناول مشكلة الاغتراب النفسي

«ذاكرة الوطن» يحيي ذكرى الزعيم طلعت حرب