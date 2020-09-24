وزير النفط العراقى يكشف عن اتفاق مرتقب مع أوبك على زيادة الصادرات

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة "أوبك +" على زيادة صادرات النفط العراقية، مشيرًا إلى أن اتفاق التخفيض بين دول "أوبك" سيستمر إلى نهاية عام 2021.وأكد عبدالجبار- في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة، وأن المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لإنضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالميًا.وبشأن الحقول المشتركة مع الكويت، أوضح عبدالجبار وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، وأن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة، ورفع إنتاج الغاز إلى كميات كبيرة من 2500 إلى 3000 مليون قدم مكعب، لافتًا إلى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليًا أو قيد الإحالة أو قيد الإعداد.