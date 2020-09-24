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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب العدل يعلن ترشحه لانتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:32 م
عبد المنعم إمام،
عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل
عائشة حسن
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أعلن عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ترشحه في انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من «أجل مصر».

ويتكون التحالف الانتخابي من 12 حزبًا بقيادة «مستقبل وطن» وهي: «الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية»، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

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