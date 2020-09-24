رئيس حزب العدل يعلن ترشحه لانتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية

أعلن عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ترشحه في انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من «أجل مصر».ويتكون التحالف الانتخابي من 12 حزبًا بقيادة «مستقبل وطن» وهي: «الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية»، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.