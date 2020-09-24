البابا تواضروس يستقبل سفير البرازيل بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، سفير البرازيل بمصر Antonio Patriota.وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قداسة البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذى يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل.وفي عيد «النيروز» تُقام الاحتفالات فى الكنائس على مستوى جميع الإيبارشيات بالمحافظات المصرية، تكريمًا لشهداء المسيحية وتخليدًا لذكراهم وتبركًا بحياتهم، وإيمانًا من الكنيسة والأقباط بفاعلية صلواتهم وطلباتهم لدى الله من أجلهم.والكنيسة تُقدم للأقباط قصة المسيحية المبكرة في أبهى صورة، وبدأ تقويم الشهداء في بداية حكم الإمبراطور دقلديانوس عام 284 ميلادية، حينما قدم المسيحيون ذواتهم في عهد ذلك الإمبراطور، كنماذج للحب والبذل والإيمان والاحتمال ومحبة الأعداء.وكان قد بدأ عصر الاضطهادات فى عهد ‏ ‏الإمبراطور‏ دقلديانوس، ‏عام ‏284‏ ميلادية وهو‏ ‏العام‏ ‏الأول‏ ‏لتقويم‏ ‏الشهداء‏، أول‏ ‏ شهر توت‏ فى الشهور القبطية ‏عام ‏1724‏، وظل‏ ‏التقويم‏ ‏المصري‏ ‏للشهداء‏ ‏هو‏ ‏التقويم‏ ‏الرسمي‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ حتى ‏أواخر‏ ‏عهد‏ ‏الخديوي‏ ‏إسماعيل‏ ‏عام ‏1875.و‏أمر‏ ‏الخديوي‏ ‏باستعمال‏ ‏التقويم‏ ‏الإفرنجي‏ ‏بناء‏ ‏على ‏رغبة‏ ‏الأجانب‏ ‏بسبب‏ ‏صندوق‏ ‏الدين‏، ‏وما زال‏ ‏الفلاحون‏ ‏يعتمدون‏ ‏عليه‏ حتى ‏الآن‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏لذا‏ ‏فإن‏ ‏الكنيسة‏ ‏تصلي‏ ‏بالطقس‏ ‏الفرايحي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏خدماتها‏ ‏من‏ ‏عيد‏ ‏النيروز‏ ‏أول‏ ‏توت‏ وحتى ‏17 يومًا متتاليًا‏ ‏تكريما‏ ‏وتمجيدا‏ ‏لشهداء‏ ‏الكنيسة‏.