«ذاكرة الوطن» يحيي ذكرى الزعيم بطلعت حرب

بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، والذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء بعد غد السبت، صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل".ومن المقرر أن يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف شيخ المؤرخين العرب الدكتور عاصم الدسوقي، الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والإعلامي محمد الخولي.ويناقش الصالون ملامح الفترة الناصرية، وأهم الإنجازات والتحديات في مسيرة الزعيم الراحل خلال فترة رئاسته لمصر، كما يقام على هامش الصالون معرض لمجموعة صور تذكارية عن حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.