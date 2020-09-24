مناقشة ديوان «إذاعة مترو القاهرة» بجاليري ضي الاثنين

يستضيف جاليري "ضي - أتيليه العرب " بمنطقة المهندسين٬ لقاء مفتوح لمناقشة المجموعة الشعرية "كارمينا بورانا في إذاعة مترو القاهرة" للشاعر إسلام نوار، في السادسة والنصف من مساء الاثنين المقبل.ويناقش الديوان كلا من الروائي طارق إمام، والشاعر أسامة حداد٬ ويديره الروائي وحيد الطويلة، وكان ديوان "كارمينا بورانا في إذاعة مترو القاهرة"٬ قد صدر مطلع العام الجاري٬ علي نفقة المؤلف الخاصة بطريقة النشر الذاتي بعد ديوانه الشعري الأول "لا تقل عن ولدي إنه يمشي في السماء" 2019.وعن الديوان قال "نوار" في تصريح خاص لــ"الدستور"، الديوان عبارة عن قصيدة واحدة طويلة من مقاطع تتراوح بين الشعر الحر٬ وقصيدة النثر، والتيمة الرئيسية للديوان هي هزيمة المدن في الثورات والحروب.ومن أجواء الديوان نقرأ:يومًا ماسيكون ليفي هذه المدينةبيت بهكرسي مريحوسأجلس عليهلثلاث ليالٍمتواصلةوطعام فخمأمامي سأضرب عنهثم سأبدأفي الغناءكجائع مشرد.