رئيس مدينة المنيا: فتح طريق الجزيرة ببنى أحمد الغربية

أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، عن أنه تم اليوم فتح وتوسيع طريق الجزيرة ببني أحمد الغربية أمام المواطنين؛ لتوفير طريق بديل لهم وتمهيدًا لإدراجه بخطة الرصف.وأضاف رئيس المدينة أنه في قطاع البيئة تم رفع ما يقارب من 20 طنًا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين، بينما في قطاع الإنارة تم تركيب 10 لمبة بطريق كوم الزهير، وفي مجال التثقيف والتوعية المجتمعية تم عقد ندوة عن الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة وإعطاء الطفل حقه فى التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة لهم.وأكد رئيس المدينة أنه تم رفع ما يقارب من 30 طنًا من المخلفات من عزبة الهيما بتله لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير بيئة نظيفة وصحية، وتكثيف الحملات لرفع القمامة والاستمرار في أعمال صيانة أعمدة الإنارة.