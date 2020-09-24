الأحد.. النقل الدولي واللوجستيات تلتقي رئيس مصلحتي الجمارك والضرائب

توقع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة ومصلحتي الضرائب والجمارك المصرية خاص بالقيمة المضافة.وأضافت الشعبة في بيان لها اليوم، أن البروتوكول يستهدف حل أزمة القيمة المضافة ودعم التواصل مع الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، فيما يشارك باللقاء رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات المصلحة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة بالشعبة.من ناحية أخرى وجهت الشعبة الدعوة لقيادات مصلحة الجمارك وسلطة الطيران المدني مصر للطيران وعدد من خطوط الطيران وشركة مطار القاهرة.