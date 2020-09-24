«محمد فؤاد» يعلن ترشحه لانتخابات النواب عن العمرانية والطالبية

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ترشحه للإنتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب المصري الديمقراطي، بعد توافق الرؤى بينه وبين الحزب وقياداته وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي، والتي حازت على اهتمام النائب طوال فترة انعقاد الفصل التشريعي.وأشار فؤاد، في بيان، إلى أنه في تواصل مستمر مع أهالي حي العمرانية والطالبية، وتم مصارحتهم بالمشكلات التي من الممكن أن تقابلهم في ظل التغيرات التي طرأت على الدائرة من إمكانية تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة لاتساع الدائرة.وأكد فؤاد، "أنه في ظل الالتزام الأدبي والأخلاقي والجهد المبذول في عدد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي، اتخذت قراري بإعادة الترشح مرة أخرى لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين التي لم ننتهى منها وعملنا عليها خلال الفصل التشريعي الأول، كقانون الأحوال الشخصية بشقيه الموضوعي والإجرائي، قانون المحليات، حل أزمة المتعاقدين والغير مثبتين والصناديق الخاصة، إعادة النظر فى قوانين التصالح وتقنين العقارات، وطرح عدد من القوانين الاقتصادية التي تسمح بتشجيع الإستثمار".وأشار فؤاد، إلى "أن هذه القوانين والملفات تمثل أهمية قصوى لكافة جموع الشعب المصرى وتؤثر على حياتهم بشكل مباشر ويومي، ما يحتم علينا كنواب عن الشعب السعي لإنجازها وإقرارها، خاصة أن آلام المواطنين وصرخاتهم هي التي فرضت علينا هذه الأولويات التشريعية".وقال فؤاد، إنه في ظل اتساع الدائرة لتشمل العمرانية والطالبية إلى جانب عدم وجود محليات منتخبة، سيزيد من عبء عضوية مجلس النواب فيما يخص الشق الخدمي، كما أن المرشح الآخر سيكون شريك رئيسي لخدمة أهل الدائرة، لذا يجب على أهالي الدائرة إختيار ممثليهم بحرص.وأكد فؤاد، أن هذه الأولويات التشريعية هي التي دفعته للانضمام لحزب سياسي يميل إلى تبني القضايا الاجتماعية، فلم يجد أفضل من الحزب المصري الديمقراطي فهو الأقدر على تبني تلك الاتجاهات والملفات التي ينتوي العمل عليها، على حد قوله.