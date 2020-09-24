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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء قرعة دورى مراكز الشباب في المنوفية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:54 م
قرعة دورى مراكز الشباب
قرعة دورى مراكز الشباب
ولاء القاضى
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شهد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد نائبًا عن محافظ المنوفية فعاليات إجراء القرعة العلنية لدورى مراكز الشباب النسخة الثامنة لكرة القدم لموسم 20202021 والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة الإدارة العامة للشباب بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بشبين الكوم، بحضور الدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للشباب، ومدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وممثل عن منطقة المنوفية لكرة القدم، وعدد من مديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه القرآن الكريم، وفى كلمته طالب السكرتير العام المساعد الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل رسالة شكر وتقدير من محافظ المنوفية إلى أبنائه الرياضيين مهنئهم بإطلاق دورى مراكز الشباب في نسخته الثامنة ومؤكدًا دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والرياضيين لاكتشاف العديد من المواهب المتميزة من أبناء المحافظة، فيما أشار السكرتير العام المساعد أن الدورى يساهم بشكل كبير فى استيعاب طاقات الشباب ويعمل على تفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.

هذا وقام السكرتير العام المساعد بإجراء القرعة لـ 24 فريقًا تم تصعيدها من التصفيات التمهيدية لـ 148 فريقا على مستوى المحافظة، وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 6 فرق وسيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة للتصفيات النهائية بدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأوصى السكرتير العام المساعد جميع الفرق المشاركة والقائمين بضرورة الالتزام بالروح الرياضية والأخلاقية خلال المباريات باعتبارها الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الدورات متمنيا لهم التوفيق.

وأكد الدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للشباب علي أنه سيتم بدء فاعليات المباريات في 4 أكتوبر المقبل وإقامة جميع المباريات على الملاعب القانونية وتحت إشراف تحكيمي لحكام اتحاد منطقة المنوفية لكرة القدم، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين كافة المباريات وكذا التنسيق مع هيئة إسعاف المنوفية لتوفير سيارة إسعاف لكل مباراة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالدورى لتعريف الجميع بالمواعيد والأماكن التي يتم اللعب عليها، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية الشباب والرياضة.

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