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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مستشفى خاص في فيصل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:52 م
حريق داخل مستشفى
حريق داخل مستشفى
محمد عيسى
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع اندلاع حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بفيصل في الجيزة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ومعاينة رجال الحماية المدنية ملابسات اندلاع حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة فيصل، حيث تبين أن الحريق بدأ من المخازن ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه قبل امتداده لداخل المستشفى وعنابر المرضى.

كانت البداية بتلقي شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.
ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب داخل المخازن والسيطرة عليها.

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