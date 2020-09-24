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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس: أسعى لأكون إضافة بمجلس النواب.. وعبدالعزيز: صياغة مستقبل جديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:49 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت مرثا محروس، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب، إن هناك دور هام للتنسيقية بداية من تأسيسها وهي حالة من حالات الإثراء السياسي في المجتمع المصري، وهي فكرة قائمة على منصة حوارية تجمع أكبر عدد من الشباب المختلفين في الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، وكان هدفها هدفا واحدا هو حماية الوطن، ففكرة تكوينها كانت الأصعب وثمارها كانت الأسهل، لأنه تم تحقيق الصعب في تدشين التنسيقية بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا انطلقت الثمار المتتالية في دور تنسيقي في المجتمع المصري.

وأضافت محروس لـ"الدستور"، أنه كان للتنسيقية دور مهم في كل الفترات الماضية سواء من المشاركة في المؤتمرات وتقديم ورق عمل ومبادرات خاصة بهم، مرورا بفترة كورونا الصعبة والتي كان دورها كبيرا وقتها مجتمعيا، مرورا بالاستحقاقات الانتخابية ومنها اختيار نواب محافظين واختيار مجموعة من التنفيذين في هيئات الإعلام ثم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وحاليا خوض انتخابات النواب، مشيرة إلى أن التنسيقية كفكرة صعبة بدأت أخرجت ثمار من الشباب مؤهلة لحمل القيادة وحمل الملفات ومن هنا جاءت فكرة مجلس النواب بضخ مجموعة من الشباب كلا فى ملفه، لتمثيل التنسيقية بغض النظر عن تمثيلهم الحزبي، فالتنسيقية كان هدفها تنسيق كوادر مهمة جدا داخل النواب.

وتابعت: "أتمنى أكون إضافة لمجلس النواب، خاصة أنني متواجدة وسط الناس أشعر بأعباءهم وأحمالهم، فالمواطن يهتم أكثر بالنتيجة، وهنا المعادلة الصعبة بين كادر سياسي يعي خطة الدولة ووما هو صالح وللمنفعة العامة ويسعى لتقريب وجهات النظر، وسأسعى لتحقيق أحلام الناس من خلال إدارة الملفات التي تشغلهم، وخاصة أن هناك صورة ذهنية بأن النائب هو من يخدم دائرته، وهو واجب على كل نائب، ولكن خدمة المصلحة العامة هو الواجب على النائب، وصياغة القوانين وبذل كل جهد من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين، لإن الشعب المصري يستحق أن يحيا في حياة كريمة، وأثق أن تكون الفترة القادمة أن تكون فترة الحصاد لكل ما أدير من ملفات".

محمد عبد العزيز: لدينا منهج نحو صياغة مستقبل جديد لبلد يؤمن بقدرات شبابه

قال محمد عبد العزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، إن تنسيقية كمنصة حوارية قامت من الشباب الممثلين للأحزاب وشباب المستقلين وتؤتي الآن بثمار على مدار من العمل الجاد على مدار عامين كاملين، بالسعي نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات، وهذا الأمر يأتي برؤية من الدولة المصرية في هذه المرحلة، وعلى رأسها رؤية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتمكين الشباب، والإيمان بقدرات شباب هذا الوطن، كان للتنسيقية مرشحين أصبحوا نواب في مجلس الشيوخ ومن قبلهم نواب للمحافظين، واليوم تقدم عدد من نواب البرلمان فى القوائم وعدد من المرشحين على بعض المقاعد الفردية.

وأضاف عبد العزيز لـ"الدستور" أن هذا هو منهج نحو صياغة مستقبل جديد لبلد يؤمن بقدرات شبابه والدور الذي يلعبه الشباب نحو حياة أفضل لحياة المواطنين.

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