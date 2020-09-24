السجن 3 سنوات لصاحب محل «كشري» حرق منزل طليقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بالسجن 3 سنوات لصاحب محل كشري، لإقدامه على حرق منزل أسرة طليقته لرفضها الرجوع إليه مرة ثانية.كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدتين وطفلين، فى حريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ناحية منطقة الدوكار، بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتمكنت الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على الحريق وإخماده.وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى العلاج، ومنه إلى مركز ههيا للحروق، وبمباشرة التحقيقات تبين وجود شبهة جنائية فى الحريق.وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو "م.س"، صاحب محل كشرى، وذلك انتقاما من طليقته "أميرة م"، 20 سنة، لرفضها الرجوع إليه مرة ثانية بعد انفصالها عنه.فأشعل النيران فى منزل أسرتها انتقاما منها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.