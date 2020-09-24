نشوى الشريف: هدفي تقديم خدمات لأهالي دائرتي

قالت الإعلامية نشوى الشريف، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن الهدف من ترشيحها خدمة أبناء دائرتها التي تعتز دون النظر لمنفعة شخصية.ووجهت "الشريف" الشكر إلى أبناء دائرتها وزملائها فى العمل السياسي وداخل قطاع البترول وأهلي بالريف المصري والصعيد الذين طالبوني بالترشح لمجلس النواب، موكدة أن ثقتهم الكبيرة وسام على صدري.