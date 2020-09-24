المستشار خالد محجوب يعتذر عن الإشراف على انتخابات «النواب» لتعارض المصالح

أعلن المستشار خالد محجوب نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اعتذاره وشقيقه المستشار على محجوب نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات النيابية بسبب تعارض المصالح.وقال "محجوب" إنه بعد الاطلاع على الدستور والمادة ٢٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولما كانت المادة المذكورة تحظر تعارض المصالح، تقدمت اليوم وشقيقي القاضي على محجوب بالاعتذار عن الإشراف على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بمرحلتيها الأولى والثانية، بسبب ترشح شقيقي الدكتور إبراهيم محجوب لمقعد مجلس النواب عن الدائرة ١٩حلوان والتبين والمعصرة و١٥ مايو".وحمل الطلب المقدم للهيئة الوطنية رقم ٢٨٤٧و٢٨٤٨ بتاريخ اليوم الخميس.