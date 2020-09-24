علي عبدالعال على رأس قائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب بالصعيد

كشفت مصادر مطلعة، عن ترشيح اسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس قائمة الصعيد لانتخابات المجلس ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والمقرر إجراؤها أكتوبر ونوفمبر المقلبين.ويضم التحالف عددا من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة، وهي "مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصرالحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".