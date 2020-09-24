علي عبدالعال على رأس قائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب بالصعيد

علي عبدالعال على رأس قائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب بالصعيد
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:55 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
كشفت مصادر مطلعة، عن ترشيح اسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس قائمة الصعيد لانتخابات المجلس ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والمقرر إجراؤها أكتوبر ونوفمبر المقلبين.
ويضم التحالف عددا من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة، وهي "مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصرالحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".
ويضم التحالف عددا من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة، وهي "مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصرالحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".