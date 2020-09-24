مصر تطالب الإنتربول بتسليم «بيبو فريد خميس» لتورطه في قضية «فيرمونت»

تستكمل الجهات الأمنية التحقيق في قضية اغتصاب "فيرمونت" والمتهم فيها عدد من المشاهير وأبناء نجوم بالمجتمع عقب وصول 3 متهمين بالقضية، اليوم الخميس، إلى مصر بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولى مرحلين عبر مطار القاهرة، وهم أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.وجددت جهات التحقيق مخاطبة شرطة الإنتربول لضبط نجل رجل الأعمال الشهير المتوفى محمد فريد خميس الشهير بـ"بيبو" الهارب للندن، لوجود معلومات تشير لتورطه في القضية.وتبين أن الفتاة المجني عليها صعدت إلى "سويت" الفندق بعد دعوة من صديقها "ع. ا" أحد المتهمين في القضية، ووجدت داخله الكثير من الشباب والفتيات، قبل أن يعطيها أحدهم مشروبا به مخدر، لتفقد الوعي وحين استيقظت وجدت نفسها عارية وسط 3 أشخاص.وكانت النيابة أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على الفتاة.وأمرت النيابة بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بالطب الشرعي؛ لتحليل عينات منهم بيانًا مدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لتفريغ ما تحويه.وتهيب النيابة العامة بالكافَّة الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات والتي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.