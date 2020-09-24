القائمة الوطنية لانتخابات النواب ترفع شعار تمكين المرأة والشباب

تشارك القائمة الوطنية (من أجل مصر) في انتخابات مجلس النواب، بتحالف سياسي ضخم يضم 12 حزبًا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، وهم "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".ويعد تحالف الأحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر، الأول والأكبر في تاريخ السياسي المصري الحديث، حيث تضم كل الآراء وتمثل لكل الأحزاب تحت القبة بمختلف توجهاتها السياسية وأفكارها الأيديولوجية.وحرصت القائمة الوطنية من أجل مصر، على مدار الأيام الماضية على حسم أسماء مرشحيها، وفق استراتيجية ممنهجة بأن يكون هناك تمثيل قوى للمرأة وواسع بالقائمة في مختلف محافظات الجمهورية، مراعاة لما نص عليه الدستور في تمثيلها بنسبة 25% من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب.كما حرصت القائمة الوطنية من أجل مصر على مدار الأيام الماضية على حسم أسماء مرشحيها لانتخابات مجلس النواب، حيث حرصت على تمثيل جاد وملحوظ للشباب بقائمتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتمكينهم وتوسيع فرصهم في التواجد بالمجالس النيابية.وظهر ذلك جليًّا في تخصيص 26 مقعدًا بالقائمة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا بجانب الشباب الذين أيضًا تم اختيارهم كممثلين عن الأحزاب المشاركة داخل القائمة، حيث توسعت القائمة في تمثيل الشباب وزيادة فرصهم بكل القطاعات.