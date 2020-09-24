57 استطلاعًا للرأي في تركيا تؤكد: الأتراك لا يريدون «أردوغان»

تتزايد نتائج استطلاعات الرأي التركية التي تؤكد عزوف الشعب التركي عن تأييد حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب اردوغان.وأبرزت نتائج 57 استطلاعا للرأي في تركيا صعوبة فرصة أردوغان، وحزبه، في الوصول إلى السلطة بعد تراجع شعبيتهما، حيث حصل الحزب على 32% من متوسط الأصوات، وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن".ونشر رئيس مركز أوراسيا التركي لاستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 57 استطلاعا للرأي أجريت خلال الـ15 شهرًا الأخيرة من قبل 19 شركة، لقياس مدى شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأحزاب السياسية في تركيا، حصل من خلالها أردوغان على 39.9% من متوسط الأصوات.ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن حزب العدالة والتنمية وأردوغان ليس لديهما فرصة للوصول إلى السلطة، حيث إن متوسط ​​عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في المجموع هو 40.62%.