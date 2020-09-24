وزيرة الصناعة: 354 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع المجر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون الصناعي بين مصر والمجر، خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات الصناعية المتطورة للمجر، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية والسكك الحديدية، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع أوندراش إيمرا كوفاشي، سفير المجر بالقاهرة والذي تولى مهام عمله في مصر منذ أسبوعين، حيث استعرض اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى جانب المستشار الاقتصادي للسفارة المجرية بالقاهرة.وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري للقاهرة مطلع شهر أكتوبر المقبل لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين في مصر لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأوضحت جامع أن اللقاء تناول أيضًا فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس باعتبارها من أهم المناطق التي تولي لها الحكومة والقيادة السياسية اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، حيث يمكن للشركات المجرية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم الحوافز الاستثمارية المتاحة في هذه المنطقة، مشيرةً إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم للشركات المجرية العاملة في مصر للتغلب على التحديات التي قد تواجه استثماراتها بالسوق المصرية.وأضافت أنه من الضروري أن يفكر الجانب المجري في إنشاء منطقة صناعية مجرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك على غرار المنطقة الصناعية الروسية والمنطقة الصناعية الصينية الأمر الذي سيسهم في زيادة الاستثمارات المجرية في مصر.ولفتت الوزير إلى أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر شهدت نموًا كبيرًا خلال الأونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجرية 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، مشيرةً إلي أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.وأوضحت جامع أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعًا في عدة قطاعات، مشيرةً الي أهمية تفعيل العمل المشترك بين مسئولي البلدين ورجال الاعمال خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمارات المجرية في مصر والوصول بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر إلى آفاقٍ أرحب.ومن جانبه أكد السفير أوندراش إيمرا كوفاشي بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية بين مصر والمجر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للمجر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية والتجارة المجري للقاهرة شهر أكتوبر المقبل ستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثمارين بين مصر والمجر.وأضاف "كوفاشي" أن الشركات المجرية لها باع طويل في العمل بالسوق المصرية وذلك في عدد من المجالات أهمها تقنيات الإنارة وتصنيع الإطارات الخاصة بالألواح الشمسية، مشيدًا بالتعاون المشترك القائم حاليًا في قطاع السكك الحديدية والمتمثل في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة لهيئة السكك الحديدية المصرية باعتباره أكبر وأهم مشروع بين البلدين.