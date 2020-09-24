تعرف على موعد صرف العلاوات الخمسة للقطاع الخاص 2020

موعد صرف العلاوات الخمسة للقطاع الخاص



اقرأ أيضا: جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات، والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من أول يوليو السابق طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ أيضا:

ننشرحيث حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الموعد الخاص لصرف العلاوات الخمسة للقطاع الخاص، حيث ستكون يوم الخميس الأول من أكتوبر، على أن يتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر، سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.خطة صرف العلاوات الخمسة للقطاع الخاص:وأكدر ئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنه سيتم تقسيم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد للمستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى، والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر.وأشار"عوض" إلى إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.