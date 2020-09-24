4 أكتوبر.. انطلاق القافلة البيطرية المجانية فى برانى بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية "قطراني" بمركز ومدينة براني 4 و5 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، ضمن مشروع التنمية المتكاملة للقرية بتمويل من البنك الأهلي.وتشمل أعمال القافلة، وفق بيان، الكشف والعلاج وعمل الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات وتوفير الأدوية اللازمة بدون أي تكلفة مادية على المربي، لتحسين القدرة الإنتاجية لهذه القطعان.ووجه محافظ مطروح للجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق على أعمال القافلة وإعلام المواطنين عنها والتعريف بها بالصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعه مطروح والإعلان عن مواعيد عمل القافلة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني ودورهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة في مختلف المجالات وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.