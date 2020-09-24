هُزمنا فى المعركة.. تفاصيل مكالمة «الخيبة» بين أيمن نور وقيادى إخوانى (فيدو)

منذ ساعات قليلة، انتشر مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادي من جماعة الإخوان المسلمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تضمن حديثهما عن ما تعرضت له الجماعة الإرهابية من فشل ذريع في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات ضد الحكومة المصرية، في دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي المقيم بالخارج.ونشر موقع "العربي الحديث"، نص المكالمة المسربة بين أيمن نور والقيادي الإخواني في مصر، والتي جاءت كالتالي:أيمن نور: "عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة".القيادي الإخواني: "للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل".أيمن نور: "للأسف لأول مرة أحس إننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة".