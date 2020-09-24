رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هُزمنا فى المعركة.. تفاصيل مكالمة «الخيبة» بين أيمن نور وقيادى إخوانى (فيدو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:35 م
الهارب أيمن نور
الهارب أيمن نور
هاني سميح
طباعة
منذ ساعات قليلة، انتشر مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور وقيادي من جماعة الإخوان المسلمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تضمن حديثهما عن ما تعرضت له الجماعة الإرهابية من فشل ذريع في حشد المواطنين المصريين للنزول في مظاهرات ضد الحكومة المصرية، في دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي المقيم بالخارج.

ونشر موقع "العربي الحديث"، نص المكالمة المسربة بين أيمن نور والقيادي الإخواني في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أيمن نور: "عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة".

القيادي الإخواني: "للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل".

أيمن نور: "للأسف لأول مرة أحس إننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

بعد محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.. أحمد موسى: «سايبينهم تعلفوهم؟»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بحضور 50%.. جامعة القاهرة تعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

ندوات وورش تعليمية للملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود

«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

أحمد عبداللطيف فى القائمة القصيرة لجائزة Arablit الإنجليزية